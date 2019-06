Ekmeklerini "dalbastı"dan çıkarıyorlar

İSMAİL ŞEN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden meyve bahçelerinde çalışmak üzere Elazığ'a gelen mevsimlik tarım işçileri, bugünlerde ekmeklerini "dalbastı" kirazı toplayarak çıkarıyor.

Elazığ, sebze ve meyve hasadı için her yıl yaklaşık 3 bin mevsimlik tarım işçisini ağırlıyor. Kentte hasat ilk olarak kiraz bahçelerinde başlıyor.

Kentte 6 bin 500 dekarda yetiştiriciliği yapılan kirazın hasat döneminin başlamasıyla Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi bölge illerinden aileleriyle kente gelen mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada çalışarak ekmek parası kazanıyor.

Tahta merdivenlere çıkarak kiraz toplayan işçiler, günlük 70 lira yevmiye alıyor.

Kendine has tadı ve aromasıyla "dalbastı" olarak adlandırılan kiraz çeşidinin geniş alanda üretiminin yapıldığı kentte, hasat dönemi görsel bir şölene dönüşüyor.

"İstihdam açısından büyük önem arz ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Elazığ'da, bitkisel üretim açısından kirazın önemli potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Kentin coğrafi özelliklerinin birçok kiraz çeşidinin yetişmesine olanak sağladığını ancak tat ve aromasının daha iyi, veriminin daha yüksek olması nedeniyle "dalbastı"nın daha yüksek oranda üretildiğini belirten Karahan, kentte üretimin yüzde 90'ının Harput yöresinde yapıldığını bildirdi.

Ülke genelinde yıllık 650 bin ton civarında üretilen kirazın 4 bin tonunu Elazığ'da yetiştirdiklerini ifade eden Karahan, ilde üretilen kirazın, kalitesi nedeniyle iç piyasanın yanı sıra dolaylı şekilde başta Avrupa'dakiler olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini kaydetti.

Karahan, "Paydaşlarımızla önümüzdeki süreçte desteklediğimiz, inşaatı devam eden soğuk hava deposu ve paketleme ünitelerinin hayata geçmesiyle, yetiştirdiğimiz bu kaliteli kirazın direkt Elazığ'dan ihracatı noktasında çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"İstihdam açısından da büyük önem arz ediyor"

Turan Karahan, kentte bunun gibi ürünlerin yetiştirilmesinin istihdam açısından da büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Rekoltenin daha da artırılmasına yönelik modern bahçelerin kurulması için çalışma yürüttüklerini bildiren Karahan, üretimdeki artışın daha fazla iş, AŞ ve istihdam anlamına geldiğini vurguladı.

Hasat mevsiminde sadece Elazığ'dan değil çevre illerden de yüzlerce işçinin kente gelip çalışarak kazanç sağladığını anlatan Karahan, "Bunu dikkate alarak önümüzdeki süreçte uygun alanlarda daha fazla kiraz dikimi gerçekleştirerek, ilimizin kiraz üretiminde daha fazla rekolteye sahip olması için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Obuz köyünün muhtarı Hüseyin Ağır, bu yıl verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.

Hasat döneminde köylerinde şenlik havası oluştuğunu dile getiren Ağır, "Köyümüzdeki kiraz yetiştiricilerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla, daha büyük bahçesi olanlar ise işçilerle hasadı gerçekleştiriyor. Kirazın hasat süresi kısıtlı, 15 gün içinde toplamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Mesaimiz kirazla başlıyor"

"Çavuşluk" yapan mevsimlik tarım işçisi İnci Şimşek, meyve ve sebze hasadı döneminde hem Elazığ'da yaşayan hem de çevre illerden gelen işçilerin bağ ve bahçelerde istihdamına aracılık ettiğini söyledi.

Tarlalarda sıcak havada çalışmanın zor olduğuna işaret eden Şimşek, her ailede en az 4 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Şimşek, "Mesaimiz kirazla başlıyor. Kiraz bittikten sonra kayısıya gidiyoruz. Kayısının ardından da nohut ve sebze hasadına gidiyoruz. Sonbahara doğru da üzüm hasadı var. Yorucu bir iş. Sabah 06.00'da kalkıyor, 17.00'de paydos ediyoruz. Ev işi, temizlik, yemek, günümüz bu şekilde geçiyor. Ertesi gün yine aynı şekilde devam ediyoruz." dedi.

Mevsimlik işçilerden Mustafa Şimşek ise en önemli geçim kaynakları meyve ve sebze hasadını her yıl sabırsızlıkla beklediklerini, iş zor olsa da kazancından dolayı isteyerek çalıştıklarını kaydetti.

