Ekmeklerini 'ateşten' çıkardılar
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Ekmeklerini 'ateşten' çıkardılar

Ekmeklerini 'ateşten' çıkardılar Siirt'in Tillo ilçesinde Aksu çifti 15 yıl önce tandır ekmeği yapıp satmaya başladı 12 çocuklarını buradan kazandıkları parayla büyüten Aksu çifti, ekmekleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor Siirt'in Tillo ilçesinde, 15 yıl önce tandırın başına geçen...

Ekmeklerini 'ateşten' çıkardılar
29.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:01

Ekmeklerini 'ateşten' çıkardılar

Siirt'in Tillo ilçesinde Aksu çifti 15 yıl önce tandır ekmeği yapıp satmaya başladı

12 çocuklarını buradan kazandıkları parayla büyüten Aksu çifti, ekmekleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde, 15 yıl önce tandırın başına geçen Fatim ve Meran Aksu çifti, yaptıkları ekmekleri satarak evlerinin geçimini sağlıyor. Ekmekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen çift, kendilerine verilecek destekle işlerini büyütmeyi hedefliyor.

Tillo kent merkezinde evinin yan tarafına yaptığı tandırda pişirdiği ekmeği satarak geçimlerini sağlayan Aksu çifti, yaptıkları ekmekleri satarak 12 çocuğunu büyüttü. Tandırda pişirilen ekmekleri satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Halil Aksu, annesinin özenle tandırda pişirdiği ekmekleri Tillo ve çevre ilçelere gönderdiklerini söyledi. Halil Aksu, "Tillo'da doğdum büyüdüm. Yıllardır annem bu ekmekleri yapıp satıyor. 12 kardeşiz, annem ve babamın buradan kazandığı parayla bu zamana geldik. Herhangi bir destek gelmesi durumunda işimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Şuan bir kardeşim de askerde, tüm geçimimizi bu tandırdan sağlıyoruz" dedi.

Günde 600'e yakın üretiliyor

Tandır ekmeğine talep olması halinde günde 500 ile 600 arasında çıkarabildiklerini aktaran Meran Aksu, KOSGEB 'den destek gelmesi durumunda işlerini büyüteceklerini söyledi. Meran Aksu, "15 yıldır tandır ekmeği yapıyoruz. Kim nereden istiyorsa yolluyoruz. Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. Yardımcı olursalar işimizi büyütebiliriz. Hanımla beraber devamlı tandır ekmeği yapıyoruz. Ben tandırı yakıyorum o pişiriyor. Yardımcı oluyorum, müşteri olursa günde 500 -600 tane çıkarabiliyoruz. Kuru ekmeği 2 liraya yumuşak ekmeği 1 buçuk liraya yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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