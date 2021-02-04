Ekmek yapmayı öğrenmek hayat kurtarabilir mi?

İstanbul, 4 Şubat 2021- Lübnan Meme Kanseri Vakfı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle "Şifalı Ekmek" kampanyasını başlattı. "Şifalı Ekmek", kadınlara kendi memelerini muayene ederek meme kanserinin erken belirtilerini nasıl tespit edebileceklerini anlatmak üzere geleneksel ekmek yapımını kullanıyor. Lübnan Meme Kanseri Vakfı'nın Türkiye'de başlattığı kampanyanın elçiliğini ünlü sosyal medya fenomeni Melis İlkkılıç üstlendi.

Kampanya, kadınları doktora gitmekten, meme kanseriyle ilgili konuşmaktan ve kansere karşı kendi kendine meme muayenesi yapmaktan alıkoyan vücudun mahrem bölgeleriyle ilgili kültürel tabuları yıkmaya yardımcı olmak üzere hazırlandı. Ekmek hamuru hazırlarken kullanılan basit hareketler dikkate alınarak oluşturulan "Şifalı Ekmek" kampanyası, kadınlara kendi kendilerine meme kontrollerini nasıl yapacaklarını ve meme kanserinin erken belirtilerini nasıl tespit edebileceklerini öğretiyor. "Şifalı Ekmek", tıbbi olarak onaylanmış hareketleri hamur yoğurma yoluyla anlatarak kadınların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesiyle memede oluşan herhangi bir anormalliği nasıl fark edebileceklerini gösteriyor.

Türkiye'de meme kanseri en çok görülen dördüncü kanser türü. Ancak, kadınların kendi kendilerine yaptıkları meme muayenesi meme kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'de konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere ünlü sosyal medya fenomeni Melis İlkkılıç, kendi "Şifalı Ekmek" videosunu hazırladı. İlkkılıç'ın üç adımdan oluşan Şifalı Ekmek muayenesini ünlü fenomenin Instagram hesabından (instagram.com/@melisilkkilic) izleyebilirsiniz.

Lübnan Meme Kanseri Vakfı Başkan Yardımcısı Mirna Hobballah kampanya hakkında şunları söyledi; "Bu kampanyayla, kültürel normlar sebebiyle vücudun mahrem sayılan yerleriyle ilgili konuşmaktan çekinen kadınlara ulaşmak ve onların meme kanseri riskine karşı doktora gitmekten alıkoyan çekincelerini ortadan kaldırmak istedik. Özellikle pandemi döneminde, evde ekmek pişirme pratiği birçok evde yaygınlaştı. Kadınlarla doğrudan kendi kendine meme muayenesi veya kanserden konuşmak yerine ekmek yapımından konuşarak, bu durumu meme muayenesi için fırsata çevirmek istedik."

Bugün "Şifalı Ekmek" kampanyası, İngiltere ve Almanya'da da ünlü aşçıların, doktorların ve sosyal medya fenomenlerinin kendi "Şifalı Ekmek" videolarını yayınlamalarıyla başladı. Bu kampanya ilk olarak Lübnan'da, Lübnan Meme Kanseri Vakfı, Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi ve McCann iş birliğiyle ünlü Şef Um Ali'nin çektiği kampanya videosuyla hayata geçirildi. Lübnan'da yayınlanan kampanyanın videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Lübnan Meme Kanseri Vakfı Hakkında

Lübnan Meme Kanseri Vakfı (The Lebanese Breast Cancer Foundation/ LBCF), Ocak 2011'de Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi'nde (AUBMC) Profesör Nagi S. El Saghir (LBCF Başkanı) önderliğinde, meme kanserini atlatan kadınlar ve yakınları tarafından kurulmuştur. Derneğin amacı, AUBMC'de meme kanseri olan kadınlara kapsamlı destek sağlamaktır. Derneğin hedefleri, radyasyon tedavisi ve ameliyat dahil olmak üzere meme kanseri hastalarının tedavisini desteklemek, meme kanseri hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve farkındalık yaratmak, düzenli olarak erken teşhis kampanyaları organize etmek ve meme kanseri araştırma projeleri ile klinik çalışmalara destek olmaktır.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi Hakkında

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi (American University of Beirut Medical Care/ AUBMC), 1902'den bu yana Lübnan ve bölgedeki hastalara en yüksek standartlarda bakım hizmeti sağlıyor. 1867 yılında kurulan Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi, nesiller boyu tıp öğrencisi ve doktorlardan oluşan mezunlarıyla dünyanın önde gelen kurumlarını destekleyen bir eğitim hastanesidir. AUBMC, Orta Doğu'da hasta merkezli bakım, hemşirelik, patoloji/ laboratuvar hizmetleri ve lisansüstü tıp eğitiminde üstün standartlarını kanıtlayan uluslararası JCI, Magnet, CAP, ACGME-I ve JACIE akreditasyonlarını kazanmış tek tıp kurumudur. Tıp Fakültesi kapsamında 4.000'den fazla tıp öğrencisi ve doktoru mezun etmiştir. Ayrıca, bünyesinde bulunan Refik Hariri Hemşirelik Okulu ile hemşireler için mükemmel bir eğitim sağlarken, Tıp Merkezi ile de yılda 360.000'den fazla hastanın sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

McCann Worldgroup Hakkında

Dünya çapında 100'den fazla ülkede pazarlama profesyonellerini 'İnsanların yaşamına anlam katan markalar yaratma' vizyonu altında bir araya getirerek pazarlama çözümleri sunan McCann Worldgroup, Interpublic Grup çatısı altında yer alıyor.McCann Worldgroup, Adweek dergisi tarafından, "Yılın Global Ağı", Cannes Lions tarafından "Yılın Ağı", Effie Ödülleri tarafından üç kez üst üste dünyanın en yaratıcı ve etkili pazarlama şirketi, Campaign Magazine tarafından "Yılın Global Ağı" ve Webby Ödülleri tarafından "Yılın Ağı" seçildi. Fast Company, McCann Worldgroup'a "Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri" listesinde yer verdi. McCann Group bünyesinde reklam alanında McCann, bilim/teknoloji/ilişki pazarlaması alanında MRM, bütünsel marka deneyimi alanında Momentum Worldwide, sağlık iletişimi alanında McCann Health, prodüksiyon alanında CRAFT, halkla ilişkiler alanında Weber Shandwick and danışmanlık ve tasarım alanında ise FutureBrand markalarını barındırıyor.