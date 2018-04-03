Ekmek Yapıp Dağıtarak Filistinli Göstericilere Destek Oluyor

Filistinli Suha Kaddih (65), Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu sınırında eylem yapan Filistinlilere, ailesiyle pişirdiği ekmekleri dağıtarak destek veriyor.

AA muhabirine konuşan Kaddih, Gazze sınırındaki eyleme katıldığını ve tüm aile fertleriyle göstericiler için sacda ekmek yapıp dağıttığını söyledi.

Bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kaddih, "Çünkü sacda ekmek yaparak Filistin kültürünü canlı tutmuş ve İsrail'in attığı kurşun ve gaz bombalarının yorgun düşürdüğü Filistinli göstericilerin direnişine destek vermiş oluyorum." dedi.

Kaddih, bu tür eylemlerin Filistinlilerin tehcir edildikleri topraklara dönmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

İsrail askerleri tarafından hedef alınmaktan korkmadığını dile getiren Kaddih, "Yahudilerden korkmuyoruz. Kaç kişiyi öldürürlerse öldürsünler biz bu topraklarda direnmeye devam edeceğiz. Bizler hak sahibiyiz ve hakkımızı talep etmekten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.