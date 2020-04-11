Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu İçişleri Bakanlığının 31 şehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokaklara dökülen vatandaşlar, fırın ve açık market arama telaşına düştü.

Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu MANİSA - İçişleri Bakanlığının 31 şehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokaklara dökülen vatandaşlar, fırın ve açık market arama telaşına düştü. Adeta panik havasında fırın ve marketlere koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Kapalı olan fırınları açtıran vatandaşlar ekmek kapabilmek için kuyruğa girdi. Fırınlarda kalan ekmekler kısa sürede tükenirken, Alaşehirli vatandaşlar marketler önünde de kuyruklar oluşturarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını öğrenir öğrenmez fırınlara ekmek aramaya geldiklerini belirtti. Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe unutuldu. Alaşehir belediye hoparlöründen yayın yapılarak, fırınların açık olduğu, araçlarla mahallelere dağıtılacağı duyuruldu. Kaynak: İHA