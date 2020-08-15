Ekmek teknesine misafir olan kuşları doyuruyor
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Ekmek teknesine misafir olan kuşları doyuruyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir seyyar satıcı, ekmek teknesine misafir olan kuşlara yem vererek karınlarını doyuruyor.

15.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:43

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir seyyar satıcı, ekmek teknesine misafir olan kuşlara yem vererek karınlarını doyuruyor.

İslahiye'de Vatan Caddesinde tarihi Dervişiye Camisi yanında 20 yıldır çerez tezgahı açan 58 yaşındaki Mehmet Değirmenci, bulunduğu yere misafir olan kuşları besliyor.

Çevredekilerin "kuşçu baba" diye hitap ettiği Değirmenci, gazetecilere, "Onları her gün yemlerim. Yoksa canım sıkılır. Sabah saat 11'de gelirim, akşam 18'e kadar bunlara yem atarım. Günlük sayıları yüzü buluyor. Benden hiç kaçmazlar. Mısır ya da buğday alıp veriyorum kuşlara. Bunların hayrı bize yeter." diye konuştu.

Ekmek teknesine misafir olan kuşları doyuruyor

Kaynak: AA

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