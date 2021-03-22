Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu
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Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:21
Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır sürücüsü, park halindeki tırının kabininde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır sürücüsü, park halindeki tırının kabininde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gelen tır sürücüleri, yabancı plakalı bir tırın içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Oturur vaziyetteki yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen şahsın gözlerinin açık olduğunu ancak ağzından kan geldiğini gördü. Tır sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, kimliği öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kullandığı tırda ölü bulunan şahsın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahıs, daha sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek tır sürücüsünün ölümü hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu
Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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