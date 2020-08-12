Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı
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Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı

Hatay'da yaşayan Mehmet Karaali, 7 yıldan bu yana şoförlük yaptığı minibüsünü gelin arabası yaptı.

12.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:42

Hatay'da yaşayan Mehmet Karaali, 7 yıldan bu yana şoförlük yaptığı minibüsünü gelin arabası yaptı. Minibüsünü süsleten Karaali'nin aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'nde ikamet eden ve 7 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Karaali, ekmek teknesi olan minibüsünü düğününde gelin arabası yaptı. Şoförün eşinin de onayıyla gelin arabası yaptığı minibüs, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Minibüs şoförü arkadaşları ile birlikte konvoy yaparak şehir turu atan Karaali'nin aracı ilgi odağı oldu. Kimi vatandaşlar şaşırırken, kimileri de fotoğraf çekinmek istedi.

Küçük yaşlardan beri hayalinin minibüs şoförlüğü olduğunu belirten Karaali, "Küçüklüğümden beri ilkokulda iken bile öğretmenin sorduğunda hep hayalimde şoför olmak vardı. Baba mesleğinden dolayı istiyordum. Arabalara olan hevesimden okuyamadım. Kısmet ve şoför oldum, 7 yıldır da bu işi yapıyorum. Her zaman evleneceğim zaman çalıştığım aracımı gelin arabası yapacağım diye söylüyordum. Nişanlımla da bunu paylaştım, yapacağımı söyledim, o da farklı buldu ve olabileceğini söyledi. Bunun içinde çok mutluyum ve bu mutluluğun tarifini anlatmam. Arabamı temizlemek, süslemekten zevk alıyorum. Darısı bekarların başına, herkese de tavsiye ederim böyle farklı şeyler yapsınlar" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı

Kaynak: İHA

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