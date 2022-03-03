EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER - Haberler

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EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, ekmek tekneleri olan 3 tekerli motosiklet küle döndü.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, ekmek tekneleri olan 3 tekerli motosiklet küle döndü. 4 çocuklu aile, motosikletin yanışı ve müdahaleyi üzüntü içinde izledi.

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir evin depo kısmında çıktı. Atık toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Suriye uyruklu ailenin evinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 çocuklu aile, yangını fark edip, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ailenin, atık toplamak için kullandığı 3 tekerli motosiklet ile depodaki atık plastikler yandı. 4 çocuğu ile kaldırıma oturan aile, ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evi sarmadan alevleri söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU VE ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Suriye, Güncel, Haberler

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