Ekmek Sırası Beklerken Cebindeki Telefonu Çalındı

Gaziantep'te fırında ekmek almak için bekleyen vatandaşın cebindeki telefon, arkasında müşteri gibi bekleyen şahıs tarafından çalındı.

Olay, Gaziantep'te bir fırında meydana geldi. Fırından ekmek almak için bekleyen A.K.'nın arkasında müşteri gibi bekleyen bir şahıs, A.K.'nın cebindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis kısa sürede telefonu çalan hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. - GAZİANTEP