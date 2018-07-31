Ekmek Sırası Beklerken Cebindeki Telefonu Çalındı

Ekmek Sırası Beklerken Cebindeki Telefonu Çalındı

Gaziantep’te fırında ekmek almak için bekleyen vatandaşın cebindeki telefon, arkasında müşteri gibi bekleyen şahıs tarafından çalındı.

Ekmek Sırası Beklerken Cebindeki Telefonu Çalındı

Gaziantep'te fırında ekmek almak için bekleyen vatandaşın cebindeki telefon, arkasında müşteri gibi bekleyen şahıs tarafından çalındı.

Olay, Gaziantep'te bir fırında meydana geldi. Fırından ekmek almak için bekleyen A.K.'nın arkasında müşteri gibi bekleyen bir şahıs, A.K.'nın cebindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis kısa sürede telefonu çalan hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.