Ekmek sepetinden uyuşturucu çıktı İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ekmek sepetine saklanmış 40 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ekmek sepetine saklanmış 40 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden T.F'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki evinde esrar bulundurduğuna yönelik bilgilere ulaştı. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, ekmek sepeti içerisine saklanmış 40 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan T.F. daha sonra serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA