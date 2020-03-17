Ekmek satışına 'korona' önlemi: "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ekmek satışına 'korona' önlemi: "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin" - Haber
Türkiye, Samsun, Güncel

Ekmek satışına 'korona' önlemi: "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin"

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Türkiye'de giderek etkisini arttıran Korana virüsü ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının yerine, steril eldivenli bir tezgahtar tarafından vatandaşlara servis edilmesi gerektiğini söyledi.

17.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:01
Ekmek satışına 'korona' önlemi:

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Türkiye'de giderek etkisini arttıran Korana virüsü ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının yerine, steril eldivenli bir tezgahtar tarafından vatandaşlara servis edilmesi gerektiğini söyledi.


Dünyada hızla yayılan Korona virüsü Türkiye'de de görülmeye başladı. Halkın her gün tükettiği temel besin maddesi olan ekmekte ise gizli bir tehlike bulunuyor. Özellikle marketlerde ve bakkallarda dolapta satılan ekmekler, vatandaşlar tarafından elle seçilerek alınıyor. Birçok vatandaş ise ekmek seçerken birden fazla ekmeğe elleyip tazeliğine ya da sıcaklığına bakarak, ellediği ekmekten başkasını alabiliyor. Ekmeğini seçen diğer vatandaşlar ise başkaları tarafından ellenen ekmeği alabiliyor.


Virüsün yayılmasını önlemek adına bakkal ve marketlerdeki dolaplardan ekmek alacak vatandaşların ekmeklere ellememesi gerektiğinin altını çizen Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, bunun önüne geçmek için "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin" yazılı broşürler hazırladıklarını ifade ederek açıklamalarda bulundu.


"Market ve bakkallardaki ekmekler steril tezgahtarlar tarafından vatandaşa verilmeli"


Bakkal ve marketlerdeki ekmek dolaplarında ekmeklere vatandaşların ellediğini ifade eden Yılmaz Yiğit, "Korona virüsü ülkemizde de yayılmaya başladı. Birçok gıda maddesi ülkemizde açıkta satışa sunuluyor. Bu maddelere ise birçok vatandaş elleyerek seçiyor. Bazı elledikleri ürünleri ise almıyorlar. Vatandaşların elledikleri ürünleri ise başka vatandaşlar bilmeden alabiliyorlar. Ekmeğin sebze-meyve gibi yıkanma şansı yok. Vatandaşlar ilk önce hijyen şartlarına uymayan yerlerden ekmek almasınlar. Ekmeğimiz fırından 250 derece ısıda pişirilip, tezgahlara koyuluyor. Burada ekmeğe sadece ekmek ustasının ve tezgahtarın eli değiyor. Bunlar da bu işi eldivenler vasıtasıyla yapıyor. Vatandaşların gelip de fırındaki ekmekleri tek tek elleyip, seçme şansı yok. Marketlerde veya bakkallarda ekmek reyonu vatandaşların yakınında olmamalı. Ekmek alacak kişinin tezgahtara söylemesi gerekir. Tezgahtar da dolaptan ekmeği eldivenle alıp, müşteriye sunmalıdır. Ama maalesef Samsun'da bu denli çalışan market ve bakkal sayısı oldukça az. Ekmek satışını tezgahtar yapmalı, vatandaş kendisi seçmemelidir" dedi.


"Ekmeği elimizle değil gözümüzle seçmemiz gerekiyor"


Vatandaşların, tezgahtarı olmayan market ve bakkallardaki ekmekleri ellemeden gözüyle seçmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, "Ekmeği vatandaşa veren tezgahtar da eldiveninden kılık kıyafetine kadar her şeyin tedbirini almalı. Samsun'da ise maalesef vatandaşımız ekmek dolabını açıyor, 40 ekmekten 8-10 tanesine eliyle bakıyor, 1-2 tanesini alıyor ve çıkıyor. Marketlerde ekmek satış yerlerinde bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çünkü ekmek, poşetin içinde ya da kese kağıdının içinde satılmıyor. İlerleyen günlerde bununla ilgili çalışmalar da yapılabilir. Gıda anlamında en çok dokunulan madde de ekmek olarak dikkat çekiyor. Vatandaşları uyarmak için broşür bastırıyoruz. Broşürde, 'Ekmeği elinizle değil gözünüzle seçin' gibi ibareler yer alacak. Endişeleri olan vatandaşlar ise hijyen kurallarına uyan fırınlardan ekmeklerini alabilirler. Fırınlarda ekmek usta ve tezgahtardan başka kimsenin eline değmiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haber
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı Haber
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Hande Soral Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Henry Onyekuru Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Wuhan Konya Ankara
Şu an buradasınız: Ekmek satışına 'korona' önlemi: "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 09:15:30. #1.14#