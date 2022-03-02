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Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

Denizli'de ekmek pişirilirken alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de ekmek pişirilirken alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek pişirilen 3 katlı evin çatı katı, bir anda alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği çatı katında yangını söndüremeyen ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, birçok noktadan gözüken alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının gerçekleştiği binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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