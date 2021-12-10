Ekmek pişirirken tandıra düştü

MUŞ'ta ekmek pişirdiği tandıra düşen Hülya Taşdemir (42), ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Taşdemir, tedaviye alındı.

Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Taşdemir, baş üstü ekmek pişirdiği tandıra düştü. Oğlu Barış'ın tandırdan çıkardığı Taşdemir, yakınları tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde sevk edildi.

Tandır kazalarının bölgede çok yaşandığını belirten doktorlar ise ekmek pişiren kadınları uyararak yanlarında mutlaka birilerinin olmasını tavsiye etti.