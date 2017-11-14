Ekmek Pişireyim Derken Evini Yaktı
Kars’ın Akyaka İlçesi’nde tandırda ekmek pişiren bir kişi evini yaktı.
Kars'ın Akyaka İlçesi'nde tandırda ekmek pişiren bir kişi evini yaktı.
Akyaka'da H.Ö. evlerinin odasında bulunan tandır ocağında ekmek pişirmeye başladı. H.Ö. ekmek pişirdiği esnada tandırda yanan ateşten sıçrayan kıvılcım, hamurların üzerinde bulunan örtünün üzerine düştü.
Örtünün alev alması sonucun çıkan yangın büyünce H.Ö.'nün evine sıçradı. Olay yerine Akyaka Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, büyüyen yangında H.Ö.'nün evi yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında H.Ö.'nün evi yandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS