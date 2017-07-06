Ekmek Pişiren Kadın Silahla Yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ekmek pişiren bir kadın, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dörtbölük köyü yaylasında hayvancılık yapan Fatma Şinol (53), kaldığı çadırın yanında ekmek pişirdiği sırada silahla karnından vuruldu.



Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekle yaralanan Şinol, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.