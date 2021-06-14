Ekmek parası kazanan çocukları yıldırım çarptı
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Ekmek parası kazanan çocukları yıldırım çarptı

Ekmek parası kazanan çocukları yıldırım çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucunda biri ağır iki çocuk yaralandı.

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucunda biri ağır iki çocuk yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde meydana geldi. Aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü. Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesinde götürüldü. Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
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