Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, Kaymakamlığın göstermiş alanlarda çadırlarını kurmaya başladılar.

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, Kaymakamlığın göstermiş alanlarda çadırlarını kurmaya başladılar.

Karadeniz bölgesinde fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de fındık bölgelerine gelmeye başladı. İlk kafilenin geldiği köylerden biri de Mollabey köyü oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinden köylere gelmeye başlayan çok sayıda mevsimlik işçisi, Alaplı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan konaklama alanlarından olan Mollabey mevkisindeki Pazar alana çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu dün gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, bereketli bir sezon olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Mevsimlik işçilerin konaklayacakları barınaklar, alt yapı ve özellikle de içme suyu modern duş alma, tuvalet ihtiyaç gibi temel ihtiyaçların karşılandığını söyleyen Alaplı Mollabey Muhtarı Savaş Karaca, "Ailelerine parayı kazanabilmek için yüzlerce kilometre uzaktan bölgemize gelen 7000 bin mevsimlik işçilerinden 3500 kişi Mollabey Köyünde kalıyorlar. bunun 1500 kişi evlerde kalıyorlar. Çadırlarda kalan 2000 kişi için Kaymakamlığımız tarafından buraya 300 metre üzerinden erkek ve bayanlar için konaklama yeri yapıldı. Her blokta 24 tuvalet ve banyo olmak üzere bir engelli tuvaletimiz var. Şu an çalışmalar devam ediyor. bugün yarin Müteahhit tarafından bitmiş olarak teslim edilmesini bekliyoruz. bu aileleri rahat bir ortamda kalmalarını sağlamak bizim asli görevlerimizden biridir. Bende Mollabey Muhtarı olarak, burada çalışacak olan misafir işçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Muhtarlık olarak üzerimize düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Alaplı'ya 22 saatlik yolculuğun ardından geldiklerini söyleyen Mehmet atik şöyle konuştu:

"7-8 kişilik bir aile olarak fındık topladığımızda, bir ayda yaklaşık 30 bin lira kazanıyoruz. Bunun yaklaşık 6 bin lirasını, zorunlu ihtiyaçlarımız için burada harcıyoruz. 20-25 bin lira civarı bir parayla geri dönüyoruz. Şu anda buradaki yaşam şartlarından oldukça memnunuz. Elektriğimiz, suyumuz, modern banyo ve evimizde olmayan tuvalet binalarımız var. Kaymakamımızdan ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Neye ihtiyacımız varsa hepsini hazırlamışlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı