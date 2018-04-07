Ekmek Parası' İçin Kaçak Göçmen Taşıdı

Sivas'ta yurda kaçak yollarla giriş yapan 4 göçmeni taşıyan ticari taksiye polis ekipleri tarafından el konuldu. Ticari taksinin sürücüsünün 'ekmek parası için yaptım' demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, B.K. idaresindeki 66 T 0141 plakalı ticari taksiyi saat 12.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolunda uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 şahıs yakalandı. Ticari taksi şoförünün Afgan şahısları Yozgat'tan Erzincan'a giderek aldığı ve Yozgat'a götürmeye çalıştığı tespit edildi. Olay sonrası ticari taksiye el konulurken, kaçak göçmenler ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçak göçmenler, burada yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Ticari taksi şoförü B.K. şahısların kaçak göçmen olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Ekmek parası için yaptım" dedi.

İran üzerinden Türkiye'ye kaçak olarak girdiğini ifade eden Afganistan uyruklu şahıs ise, "Ankara'ya çalışmak için yola çıktık. Erzincan'da ticari taksiye bindik" diye konuştu. - SİVAS