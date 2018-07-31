Ekmek Kuyruğunda Yankesicilik İddiası

Gaziantep'te ramazan ayında ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişinin cebinden yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ramazan ayında fırın önünde iftar ekmeği almak için bekleyen kişinin arka cebinden cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle aldıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alan ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan A.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.