Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürpriziANTALYA'nın Serik ilçesinde vatandaşlar ekmek istemek için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile süpriz yaptı.

Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi ANTALYA'nın ANTALYA'nın Serik ilçesinde vatandaşlar ekmek istemek için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile süpriz yaptı.Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamadıkları gerekçesiyle zabıtadan kendilerine ekmek getirmesini istedi. Zabıta ekipleri sokağa geldiğinde ise yüksek sesle İstiklal Marşı çalınmaya başladı. Durum karşısında şaşıran zabıta görevlileri selam vererek İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar da İstiklal Marşı sonrası alkışlar eşliğinde 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedi. Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan uygulama zabıtayı duygulandırdı.

Kaynak: DHA