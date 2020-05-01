Ekmek işçileri 1 Mayıs'ta da mesaiye ara vermedi
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Ekmek işçileri 1 Mayıs'ta da mesaiye ara vermedi

Ekmek işçileri 1 Mayıs'ta da mesaiye ara vermedi
01.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:49

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil olmasına rağmen fırın işçileri, vatandaşın ekmeksiz kalmaması için mesaisini aralıksız sürdürüyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil olmasına rağmen fırın işçileri, vatandaşın ekmeksiz kalmaması için mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ekmek emekçileri fırınlarda ekmek mesaisini 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da sürdürdü. 1 Mayıs tatili ve Korona virüs salgını nedeni ile 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, güvenlik güçleri, temizlikçiler, gazeteciler gibi fırıncılar da mesaiye devam etti.

Geceden sabaha kadar çalışan ekmek işçileri en çok ailelerini özlediklerini ifade ederken, "Siz evde kalın biz sizleri ekmeksiz bırakmayız" diyerek görevlerin başında yer aldı.

"35 yıllık ekmek mesaisi"

İmalathane sorumlusu Hüseyin Aslan, 35 yıldır ekmek üretimi yaptığını ifade ederek ekmekte hijyen kurallarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İşçi arkadaşlarının bayramını kutlayan Aslan, "İşçilerimizin bayramı kutlu olsun. Biz fırın işçisi olarak bayramımız hafta sonumuz yok çalışıyoruz. Yasak var ama biz hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. 35 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.

"Ailemizin yüzünü çok özlüyorum"

Ailesini çok özlediğini kaydeden Davut Kornaz, "Burada halka hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu işin zorluğu gece olması. Ailemizin yüzünü görmemiz zor oluyor. Halkımız için hizmet vermeye çalışıyoruz. Sıcağa katlanarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ailemin yüzünü çok özledim. Zorluğu gece olması" diye konuştu.

"En azından bir işimiz var"

Gecemizi gündüzümüze katıyoruz diyen İbrahim Ölmez ise "Salgın döneminde daha çok yoruyoruz vatandaşımız tek tek kapılarına ekmek bırakıyoruz. Onlar evde kalsın biz böyle çalışırız. Önemli değil. En azından bir işimiz var buna şükür. Dükkanımız açık. Eve ekmek götüremeyen insanlarımız var. Allah yardımcıları olsun inşallah bu dönemi el ele atlatacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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