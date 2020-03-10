Ekmek fırınının bir günlük gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekmek fırını sahibi bir esnaf, iş yerinin 1 günlük tezgah satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekmek fırını sahibi bir esnaf, iş yerinin 1 günlük tezgah satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı.



Esnaf Mesut Çakır, lisede okuyan kızı Elif Nur'un kendisine, "Baba şehit ve gazilerimiz için herkes bir şeyler yapıyor, biz de farklı bir şey yapalım" demesi üzerine 7 ay önce açmış olduğu ekmek fırınının bir günlük tezgah satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışlamaya karar verdiğini söyledi. İş yerindeki tezgaha; "10 Mart Salı günü Elif Ekmek Dünyasında gün boyunca yapacağımız satışlardan elde edilen gelir şehit ve gazi ailelerine bağışlanacaktır" yazısı asan Çakır," Vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödememiz mümkün değildir. Vatanı için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ailelerine bir nebze olsun bizim de katkımız olursa ne mutlu bize" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA