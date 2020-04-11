Ekmek fırınından sigara siparişi güldürdü ANTALYA'da, fırıncılar sipariş veren vatandaşlara ekmekleri kapılarına kadar götürüp teslim ediyor.

ANTALYA'da, fırıncılar sipariş veren vatandaşlara ekmekleri kapılarına kadar götürüp teslim ediyor. Ancak fırıncılara, ekmeğin yanı sıra sigara, içecek, fıstıklı baklava gibi siparişler veren telefonlar da geliyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, fırınlar çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Fırınlar, ekmek siparişlerini kapalı kasa kamyonetler ile adreslere ulaştırdı.

İLGİNÇ İSTEKLER DE VARKent merkezinde fırını bulunan Ali Danış, sabah saatlerinden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç siparişler geldiğini de kaydetti. Danış, "Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.

Fırın sahibi Cihan Kolçak da ekmek siparişlerinin iyi olduğunu, sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini, böylece mağduriyet yaşanmasını engellediklerini söyledi.

Kaynak: DHA