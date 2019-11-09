Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

09.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ekmek fırının bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA