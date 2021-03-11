Ekmek evindeki yangını devriye gezen polisler fark etti.
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Ekmek evindeki yangını devriye gezen polisler fark etti.

11.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Ekmek evindeki yangını devriye gezen polisler fark etti.

Burdur'da polis ekiplerinin devriye gezdiği sırada fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur'da polis ekiplerinin devriye gezdiği sırada fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur Bağlar Mahallesi, 14002 sokakta ikamet eden Gülsüm İnce'ye ait evin bitişiğinde bulunan ekmek evinde yangın çıktı. Ekmek evinde çıkan yangını devriye gezen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri fark etti. Burdur Belediyesi'ne ait İtfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale ederken mahalle sakinlerinin dumanı gördükleri fakat ekmek Gülsüm İnce'nin ekmek yaptığını zannettikleri ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, " Biz dumanı gördük, ekmek yapıyorlar sandık, yangın olduğunu fark etmedik" dedi. - BURDUR

Ekmek evindeki yangını devriye gezen polisler fark etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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