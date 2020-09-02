Ekmek, el değmeden vatandaşlara ulaştırılıyor
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Ekmek, el değmeden vatandaşlara ulaştırılıyor

Siirt'te bir fırın aldığı otomatik paketleme makinesi ile ekmeği el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

02.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:55

Siirt'te bir fırın aldığı otomatik paketleme makinesi ile ekmeği el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesindeki işletme sahibi Sırrı Ulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin aldığı tedbirleri fırında uyguladıklarını aktardı.

Paketleme makinesiyle ekmeği el değmeden vatandaşların sofralarına ulaştırdıklarını belirten Ulu, şunları aktardı:

"Kovid-19 tedbirlerini fırında uyguluyoruz. Personelin el ve tırnak temizliği maske, bone kullanımı ve hijyen kurallarını dikkat ediyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren işletmede ekmeğin elle temasını kesmek için poşetleme makinesi aldık. Fırında pişirilen ekmek tezgahta soğuduktan sonra el değmeden otomatik paketleme sistemiyle poşetlenerek tezgahlara konuluyor ve müşterilere ulaştırılıyor. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında poşetleme uygulaması ile market ve bakkallar poşetleme maliyetinden kurtulmuş oluyor."

Ekmek, el değmeden vatandaşlara ulaştırılıyor

Kaynak: AA

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