Ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı.

24.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:50
Ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 JE 721 plakalı ekmek arabasıyla dağıtıma çıkan F.Ö, Aydın Caddesi Söğütlü kahve mevkisinde ekmek satışı yaptı.

Satışın ardından araca binen sürücü F.Ö, geri giderken aracın arkasındaki Taşkın E'ye (68) çarptı.

Yaralanan Taşkın E, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: AA

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