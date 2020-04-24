Ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandıEdinilen bilgiye göre, 09 JE 721 plakalı ekmek arabasıyla dağıtıma çıkan F.Ö, Aydın Caddesi Söğütlü kahve mevkisinde ekmek satışı yaptı.
24.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:32
Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek dağıtım aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Edinilen bilgiye göre, 09 JE 721 plakalı ekmek arabasıyla dağıtıma çıkan F.Ö, Aydın Caddesi Söğütlü kahve mevkisinde ekmek satışı yaptı.
Satışın ardından araca binen sürücü F.Ö, geri giderken aracın arkasındaki Taşkın E'ye (68) çarptı.
Yaralanan Taşkın E, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA