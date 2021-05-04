EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ
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EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da ekmek bıçağı ile kendisine zarar veren C.K., güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü.

Antalya'da ekmek bıçağı ile kendisine zarar veren C.K., güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yat Limanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen C.K.'nin ekmek bıçağıyla kendisine zarar verdiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekibini gören C.K., olay yerinden ayrılmalarını aksi takdirde kendisine zarar vermeye devam edeceğini söyledi. Kendisine yardımcı olacaklarını belirten polis ise C.K.'den bıçağı bırakıp, gelmesini istedi. Polisin isteğini reddeden C.K., yaklaşık yarım saat sonra ikna edildi. Kelepçe takılan C.K., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ
EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ
EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ
EKMEK BIÇAĞIYLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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