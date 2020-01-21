Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Haberler » Güncel » Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber

Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yenişehir ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:53
Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyruklu Ş.H'nin elinde bulundurduğu çok sayıda sentetik hapı satmaya çalıştığı bilgisini alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliyi teknik takibe alan ekipler, Ş.H'nin kullandığı otomobili Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ş.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler