"Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı
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"Ekmek arası uyuşturucu" yunusların dikkatinden kaçmadı

07.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:48

Başkentte motosikletli polis timlerinin (yunuslar) şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, ekmek arasına "zulalanan" 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Başkentte motosikletli polis timlerinin (yunuslar) şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, ekmek arasına "zulalanan" 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda sabah saatlerinde sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine 06 ND 521 plakalı otomobili durdurdu.

Arama yapılan otomobilde ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişiden birinin arandığı öğrenildi. Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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