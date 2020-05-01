Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza Kahramanmaraş'ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkmam kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulamalar yaptı. Azerbaycan Bulvarında trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis, uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilinde kimlik ve belge sorgulamasını yapmak istedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, ekmek almak için dışarı çıktığını ve her hangi bir belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine polis ekipleri, il umumi hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA