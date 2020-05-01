Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza
01.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:53

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza Kahramanmaraş'ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkmam kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulamalar yaptı. Azerbaycan Bulvarında trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis, uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilinde kimlik ve belge sorgulamasını yapmak istedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, ekmek almak için dışarı çıktığını ve her hangi bir belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine polis ekipleri, il umumi hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı Haber
Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haber
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı Haber
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haber
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar
İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Selçuk İnan Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 17:16:03. #1.15#
title