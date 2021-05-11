Ekmek almaya gitmişti canından oldu
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Ekmek almaya gitmişti canından oldu

Ekmek almaya gitmişti canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de iftar vakti ekmek almaya giden yetim çocuk ehliyetsiz bir sürücünün çarpmasıyla canından oldu.

Kırşehir'de iftar vakti ekmek almaya giden yetim çocuk ehliyetsiz bir sürücünün çarpmasıyla canından oldu.

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Selgah Camii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Büşra Temiz (9) annesi ve kardeşi ile kaldığı evinden ekmek almak için ikametinin karşısında bulunan fırına gitti. Yolu geçerken iddialara göre kontrolsüz gelen B.A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı. Çocuğa çarpan ve yaşının küçük olduğu öğrenilen sürücü B.A., otomobili ile hızla kaza yerinden uzaklaşırken çevrede bulunanlar 112 ve emniyet birimlerine haber verdi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Büşra Temiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kısa süre sonra kaçan sürücü B.A.'yı yakaladı. Yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Ekmek almaya gitmişti canından oldu
Ekmek almaya gitmişti canından oldu
Ekmek almaya gitmişti canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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