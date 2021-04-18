Ekmek almaya giderken sesini duyduğu köpeği düştüğü yerden kurtardı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ekmek almaya giden vatandaş, duyduğu sesler üzerine düştüğü çay yatağında mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ekmek almaya giden vatandaş, duyduğu sesler üzerine düştüğü çay yatağında mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gali Çayı'na düşen yavru köpek çıkamadı. Ekmek almak için dışarı çıkan İlyas Davultaş isimli vatandaş ise yavru köpeğin seslerini duyunca çevreyi araştırmaya başladı. Kısa bir süre sonra hayvanın çay yatağında olduğunu fark eden Davultaş, çayın yanı başındaki taşkın koruma duvarının yıkılan kısmındaki taşları basamak yaparak çay yatağına indi. Davultaş, ardından köpeği kucağına alarak yukarı çıkardı.

İlyas Davultaş, "Hayvanları ben çok severim. Kapımın önünde de 4-5 tane sokak köpeği, 4 tane de kedi, bir tane ise ev kedim var. Ekmek almaya giderken bu hayvanın sesini duydum, baktım nereden geliyor. Çayın içerisine ya düştü ya da atılmış. Şu mübarek gün kurtardık. Cana can kattık, Allah sevabına nail etsin" dedi.

Davultaş, kurtarma operasyonunun ardından yavru köpeği kendi besleği köpeği ile gezdirmeye çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı