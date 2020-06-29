Ekmek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekmek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu

Bursa'da, ekmek almaya giden 63 yaşındaki Hüseyin Ç, nereden ve kimin ateşlediği belli olamayan pompalı tüfekten çıkan saçmaların ayağına ve eline isabet etmesiyle yaralandı.

Ekmek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu
29.06.2020 06:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:34

Bursa'da, ekmek almaya giden 63 yaşındaki Hüseyin Ç, nereden ve kimin ateşlediği belli olamayan pompalı tüfekten çıkan saçmaların ayağına ve eline isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Maksem caddesi üzerinde 04.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, ekmek almaya giden Hüseyin Ç(63), bir anda tüfek sesinin ardından ayağında ve elinde büyük bir acı hissetti. Vurulduğunu anlayan Hüseyin, o anki acıyla 100 metre ileri koşarak caddenin başına geldi. Kanlar içinde kalan Hüseyin Ç'yi gören çevredeki vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Haber
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Haber
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı Haber
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mete Kalkavan Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Genç Muğla Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Ekmek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 07:37:52. #1.15#
title