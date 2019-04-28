Ekmek Almaya Giderken Otomobilin Çarptığı Hatice Öldü

GAZİANTEP'te, ekmek almak için evden çıkan Hatice Berra Yağmurlu'ya (5) yolun karşısına geçmek isterken, otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç., gözaltına alındı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Berra Yağmurlu, marketten ekmek almak üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Yağmurlu'ya, Mehmet Yılmaz Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük kız, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağmurlu, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hatice Berra Yağmurlu, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şükriye- Mehmet Yağmurlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Hatice Berra'nın cenazesi, otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hatice Berra Yağmurlu'nun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA