Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza
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Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza

Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri yasağı ihlal eden baba ile oğluna 3 bin 150'şer TL ceza yazdı.

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri yasağı ihlal eden baba ile oğluna 3 bin 150'şer TL ceza yazdı. 

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, polis ekipleri kent merkezinin birçok noktasında denetim yaptı. Cumhuriyet Bulvarındaki denetimlerde trafik polisleri, durdurulan araçlardaki kişilerin seyahat ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. Küçük Bölcek Mahallesi'nde 68 HU 139 plakalı otomobili durdurulan Mikail G.'ye izin belgesi soruldu. Polislere izin belgesini gösteremeyen Mikail G., "Ekmek almak için çıkmıştım zaten oruçluyuz" dedi. Mikail G. ile oğluna sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.


Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza
Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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