Ekmek almak isteyenler fırın önünde kuyruk oluşturdu
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Ekmek almak isteyenler fırın önünde kuyruk oluşturdu

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde bir fırın çalışınca, ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

25.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:44

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde bir fırın çalışınca, ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün süresince ekmek fırınlarının açık olacağının belirtilmesine rağmen Yozgat'ta sadece bir fırın mesai yaptı.

Fırından ekmek almak isteyen çok sayıda kişi kuyruk oluşturdu, uzun süre sıra bekledi.

Emniyet ekipleri sosyal mesafenin korunması yönünde tedbir aldı, vatandaşlara maske dağıttı.

Fırın işletmecisi Ahmet Yıldızoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda vatandaşın gelmesiyle fırın önünde kuyruk oluştuğunu belirterek, "Mahallelerde ekmek satışımız var, ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu'na veriyoruz. Fırına 5 kişinin gelmesi ayrı 150 kişinin bir anda gelmesi ayrı. Nöbetçi yöntemi uygulanmıyor, biz kendi isteğimizle fırını açtık." dedi.

Ekmek alan vatandaşlardan Kadir Coşkun da kuyrukta 1 saatten fazla bekledikten sonra ekmek alabildiğini belirtti.

Ekmek almak isteyenler fırın önünde kuyruk oluşturdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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