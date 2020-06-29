Ekmek almak için markete gitti, kurşunların hedefi oldu
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Ekmek almak için markete gitti, kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki kız yaralandı.

Ekmek almak için markete gitti, kurşunların hedefi oldu
29.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:20

Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 145. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, bu sırada ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki genç kıza isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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