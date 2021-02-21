'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
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'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza

21.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:26
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza

BURSA'da 'ekmek almaya çıktık' diyerek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

BURSA'da 'ekmek almaya çıktık' diyerek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu. İnegöl ilçesi Belediye Meydanı'nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi. Yasağı ihlal eden kişilerin "Ekmek almaya çıktık" demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi. Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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