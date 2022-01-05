EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI - Haberler
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EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, fırından ekmek alıp evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Mustafa Erdemir'e (67), manevra yapan hafif ticari araç çarptı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da, fırından ekmek alıp evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Mustafa Erdemir'e (67), manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Başını kaldırıma çarpan ve ağır yaralanan Erdemir, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarında meydana geldi. Emekli öğretmen Mustafa Erdemir, evinin karşısındaki fırından ekmek aldı. Ardından evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen Erdemir'e, manevra yapan Hikmet E. yönetimindeki 70 BD 572 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Erdemir, başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Erdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hikmet E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

EKMEK ALIP EVİNE DÖNEN EMEKLİ ÖĞRETMENE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

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