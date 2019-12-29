Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı
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Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı

KOCAELİ'nin Derince ve Körfez ilçelerinde, girdikleri iş yerlerinden ekmek, poğaça gibi düşük miktarlarda alışveriş yaparak sahte para verip, para üstü alan 3 kişi yakalandı.

29.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:18
Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı

'nin ve ilçelerinde, girdikleri iş yerlerinden ekmek, poğaça gibi düşük miktarlarda alışveriş yaparak sahte para verip, para üstü alan 3 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde iş yeri sahiplerinin sahte para ihbarları üzerine araştırma başlattı. İş yeri sahiplerinin ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, iş yerlerine gelerek aldıkları ekmek ve poğaça gibi gıda ürünleri için sahte 100 TL verip, para üstünü alarak kayıplara karışan 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Soruşturma sonucu 3 kişi yakalanırken, 8 adet sahte 100 TL, sahte para vererek para üstünden elde ettikleri bir miktar para ve 8 iş yerinden yaptıkları alışverişlerde aldıkları ürünler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.


Kaynak: DHA
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