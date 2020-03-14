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Ressam, Samsun, Ekonomi

Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar

Samsun'da bir kadın tarafından kurulan atölyede güçlerini birleştiren kadınlar, patentini aldıkları yumuşak yapay taşları sanat eserine dönüştürerek hem ilginç eserler yapıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

14.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:15
Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar

Samsun'da bir kadın tarafından kurulan atölyede güçlerini birleştiren kadınlar, patentini aldıkları yumuşak yapay taşları sanat eserine dönüştürerek hem ilginç eserler yapıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.


Teknik ressam Telli Kavrak, 2016 yılında kurduğu atölyede şimdi 4 kadın çalıştırıyor. Güçlerini birleştiren 5 kadın, İlkadım ilçesinde bir binanın alt katında bulunan atölyede taştan ilginç sanat eserleri yapıyor. Mozaik, doğal taş, renkli seramik ve cam olmak üzere farklı türlerde eserler üreten kadınlar herkesin beğenisini kazanıyor.


Taş kesme makinesi ile kırdıkları taşları birleştirerek çeşitli canlı ve eşya figürlerini resmediyorlar. Kendilerinin patenti almış olduğu yumuşak yapay taşlar ile okullara giderek burada robotik kodlama ile çizilen resimlerin üzerine mozaik sanatını icra ediyorlar. Üreten kadınlara destek verilmesini isteyen kadınlar daha fazla seslerini duyurmak istiyor.


"Üreten kadınlara destek verilmeli"


Çalışan kadınlarla birlikte güzel işler çıkardıkları belirten teknik ressam ve mozaik hocası 43 yaşındaki Telli Kavrak, "Yaklaşık 15 yıllık kurumsal iş hayatından sonra kendi atölyemi açmaya karar verdim. İlk etapta kurs vererek başladım. Akabinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) destek aldım. Kurs verdiğim dönemdeki arkadaşlarımla beraber atölyemizde çalışmaya başladık. Mozaik, doğal taş, renkli seramik ve cam olarak çok farklı dekoratif ürünler yapıyoruz. Zemin ve duvar çalışmaları yapıyoruz. Üreten kadınlara destek verilmesini istiyorum. Üreten kadın olarak birçok zorluklar ile karşılaştık. Bunu yapamazsınız, tarzından diyenler oldu. Ben mesleğimi seviyorum. Ekip arkadaşlarım da üretmeyi seviyor. Zorlukları aştığımızı düşünüyorum. Birçok güzel iş çıkardık, kalıcı eserler bıraktık" dedi.


"Kendi patentini aldığımız yumuşak yapay taş ile çocukların zihinsel yeteneklerini geliştiriyoruz"


Yaptıkları işin bir de eğitim boyutu olduğunu vurgulayan Kavrak, "Okullara gidiyoruz. Bazı atölye derslerinde mozaik dersini veriyoruz. Hobi setlerimiz, serbest çalışmalarız, robotik kodlama ile oluşturduğumuz çalışmalarımız var. Bunları yaparken öğrenciler hem zihinsel hem tasarımsal hem de matematiksel yeteneklerini geliştiriyorlar. Bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Kendi patentini aldığımız ve kendi ürettiğimiz yapay taşlarımız var. Renkli seramik ve kırılan tabaklardan geri dönüşüme önem vererek eserler yapıyoruz. Taşı sanat eserine dönüştürüyor" diye konuştu.


Üretime devam eden kadınlar destek bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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