Ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

03.10.2019 11:54

Aydın'da yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Güymen, ilerleyen yaşına aldırmadan el arabasıyla sokak sokak dolaşıp topladığı kartonları satarak geçimini sağlıyor.

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde barakayı andıran ve çatısı onarım bekleyen evde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Güymen'in (75) hayatı, 15 yıl önce eşinin rahatsızlık sonucu felç geçirmesiyle altüst oldu. Bunun üzerine evin tüm yükü Ayşe Güymen'in sırtına bindi. Elinde bir mesleği olmaması nedeniyle karton toplayarak geçimini sağlamaya karar veren Güymen, aldığı el arabasıyla 15 yıl önce yollara düştü.

Sokak sokak dolaşan Güymen, kimi zaman çöplerdeki kimi zaman da iş yerlerinin önündeki kartonları toplayıp satarak evine ekmek götürmeye çalışıyor. Günde yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen Güymen, 40 yıllık hayat arkadaşı engelli eşinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Güymen'in en büyük isteği ise evinin yağışlı günlerde akan çatısını tamir ettirmek.

"Elim ayağım tutuğu sürece muhtaç olmamaya çalışıyorum"

Ayşe Güymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın ayıp olmadığını, yıllarca bu şekilde ekmeğini kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Sabah erken kalkıp el arabasıyla akşama kadar sokak sokak dolaştığını, çöp karıştırıp karton topladığını anlatan Güymen, "Ekmeğimi bulmaya çalışıyorum. Akşama doğru evime giderim. Kimseye muhtaç değilim, elim ayağım tuttuğu sürece de muhtaç olmamaya çalışıyorum." dedi.

"Hayat mücadelesi veriyorum"

Bazı insanların çöp karıştırmayı "ayıp" olarak nitelendirildiğini aktaran Güymen, şöyle devam etti:

"Ben kimseden bir şey istemiyorum, 'Aç kaldım.' diyemem. Ben hep böyle büyüdüm. Görenler şaşırıyor 'Helal olsun teyze.' diyor. Bu dünyada 3 şey var ayıp olan. Onları yapmadıktan sonra benim için ayıp yok. Çöp karıştırmak asla ayıp değil. Ben ayıp bir şey yapmıyorum. Hayat mücadelesi veriyorum. Eşim de engelli olunca mecbur ben çalışıyorum. Bütün yük benim omuzlarımda. Yettiği kadar çalışıyorum. Gün geliyor o kadar yorgun oluyorum ki yemek bile yapamadan uyuyorum anca eşime bir şeyler hazırlayıp sonra geçip dinleniyorum. Yoruluyorum ama kimden medet bulayım?"

Tek isteği evinin çatısını yaptırmak

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle bir an önce evin çatısını yaptırmak istediğine dikkati çeken Güymen, çatıyı yaptırmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

Zor da olsa bu yüke katlanmak zorunda olduğunu ifade eden Güymen, "Bu yaşıma rağmen sağlığım yerinde, gerisi çok önemli değil. İyi kötü bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe de hayat mücadeleme devam edeceğim. Bir yudum su içebiliyorsak Allah'a binlerce kez şükürler olsun." diye konuştu.

71 yaşındaki eşi Adem Güymen'e bakmaktan asla gocunmadığını belirten Güymen, "Eşime ölünceye kadar bakacağım. Onu çok seviyorum, sevmez miyim? 40 senelik hayat arkadaşım." dedi.

Kaynak: AA