Ekmeğine sahip çık projesi
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Ekmeğine sahip çık projesi

Ekmeğine sahip çık projesi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sorgun Ziraat Odası'nın başlattığı "Ekmeğine Sahip Çık Projesi" hayata geçirildi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sorgun Ziraat Odası'nın başlattığı "Ekmeğine Sahip Çık Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle ilgili Sorgun TSO Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sorgun Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, mazot, gübre desteği, mera tecavüzleri, çapacı fiyatları, biçerdöver fiyatlarının ülke genelinin sıkıntısı olduğunu belirerek, bu 4 konu için 7'şer muhtardan oluşan 4 ayrı komisyon kurulduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların kurulan komisyonlar aracılığıyla çözüme bağlanmasının amaçlandığını ifade eden Canbolat, "Bazı vatandaşlarımız tarlasını ekmediği halde mazot gübre ve diğer desteklerden yararlanarak destekleri amacı dışında kullanmaya çalışıyor. Mazot, gübre desteği, tarlaya mazot gübre harcayan kişinin hakkıdır. Bu sebeple haksız destek alan kişiler hakkında yasal işlem başlatılarak 5 yıl boyunca bütün tarımsal desteklemelerden men cezası verilecektir. Ürün satmadan fatura kestiren kişiler için ayrıca yasal işlem yapılacaktır." dedi.

Pancar çapacısı fiyatları dönüm başına tek çapanın 80, çift çapanın (elle sürgülü) 140, traktör çapasının 25, mercimek elle yolmanın 140, mastar biçimi ve patozun 110 lira olduğunu vurgulayan Canbolat, biçerdöver fiyatlarının dönüm başına buğday, arpa için 23-28 lira, nohut için 22-25 lira, samanın römorkunun ise 260 lira olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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