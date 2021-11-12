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Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın elindeki somun ekmeğinin içerisinden uyuşturucu çıktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın elindeki somun ekmeğinin içerisinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuyla mücadelede denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.Z., ile E.T., isimli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri şahısların elinde bulunan somun ekmeğinde de incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde ekmek içerisine gizlenmiş 41.49 gram metamfetamin maddesi ile 0,58 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

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