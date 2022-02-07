Ekmeğin içinden kağıt çıktı, neye uğradığını şaşırdı - Haberler
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Ekmeğin içinden kağıt çıktı, neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ekmeğin içinden kağıt çıktı, neye uğradığını şaşırdı

Karabük'te belediye halk ekmek büfesinden aldığı ekmeği yemek için böldüğü sırada içinden kağıt çıktığını gören vatandaş, büyük şok yaşadı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te belediye halk ekmek büfesinden aldığı ekmeği yemek için böldüğü sırada içinden kağıt çıktığını gören vatandaş, büyük şok yaşadı.

Karabük'te Murat Ö., kahvaltı için belediye halk büfesinden ekmek satın aldı. Kahvaltı için ailesiyle birlikte sofraya oturan vatandaş, ekmeği bölüp çocuğuna verdiği sırada içerisinde kağıt olduğunu fark etti. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, o anları cep telefonu ile çekerek sosyal medya hesabından yayınladı. - KARABÜK

Ekmeğin içinden kağıt çıktı, neye uğradığını şaşırdı

Ekmeğin içinden kağıt çıktı, neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karabük, Yerel, Haber

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