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Ekmeğin gramajı arttı fiyatı aynı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ekmeğin gramajı arttı fiyatı aynı kaldı

Düzce'de ekmeğin fiyatına yapılan zammın ardından Vali Cevdet Atay, tarafları bir araya getirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de ekmeğin fiyatına yapılan zammın ardından Vali Cevdet Atay, tarafları bir araya getirdi. Yapılan toplantılar sonucunda ekmeğin gramajının artırılmasına fiyatının ise 2,50 TL'den satılmasına karar verildi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yapılan ekmek zammının ardından Vali Cevdet Atay harekete geçti. Ekmek zammı ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde 230 gram ekmek 2TL'ye satılmaktayken, 14 Eylül 2021 Tarihinden itibaren uygulamaya konulan ekmek fiyat tarifesinde yer alan 250 gram ekmeğin fiyatı 2,50TL olarak belirlenmesi Valimiz Cevdet Atay tarafından uygun görülmemiş, fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talimatını vermiştir. Valiliğimizce yapılan değerlendirmeler sonucu 14 Eylül 2021 tarihinde uygulanmaya koyulan kararın iptal edilerek, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda, gramajın 270 grama çıkartılarak, ekmek fiyatının 2,50 TL olması hususunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kararın ardından Düzce'de 270 gram ekmek 2.50 kuruştan satılacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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