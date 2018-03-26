Ekmeğe Patates Unu Katılsın Önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekmeğe patates unu katılması noktasında tesis yapılmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.



Gürer ve beraberindekiler, Yeşil Gölcük beldesinde patatesten yapılan yöresel yemeklerin tadına baktı, patates depolarını gezdi.



Gürer, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin pazarlanmasında yaşanan sorunların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekmeğe patates ununun katılması yönünde bölgeye bir tesisin yapılması büyük bir ihtiyaçtır. Bunu yalnızca Niğde için söylemiyorum Nevşehir ve diğer patates üreten bölgeler için de söylüyorum. Patatesten 30 çeşit yemek yapılıyor ve çok yönlü kullanılabilen bir ürün. Patates büyük bir nimet. Ne yazık ki ülkemizde planlı, düzenli ve projeli çalışma yapılmadığı için patates depoda kalıyor ve çürüyor. Patates Niğde'de 20-30 kuruşa alıcı bulamıyor ama İstanbul'da insanlar 2 liraya patates tüketiyor. İşte Türkiye'deki en büyük sorunlardan biriside bu aracılık sistemi. Aracılık sisteminde 20 kuruşluk ürün vatandaşlara 2 liraya gidiyor. Dolayısıyla bu aracılık sistemi yeniden düzenlenmeli. Şu an itibariyle Niğde ve Nevşehir'de 500 bin ton patates depoda bekliyor, bir-iki ay içerisinde bu patatesin satışı gerçekleşmezse çürüyecek. Bu bir milli servettir."

Gürer, kamu kuruluşları ve belediyeler aracılığıyla patates tüketiminin yolunun açılması gerektiğini belirtti.